Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: domenica arriva l'Empoli - acmilan,.com

Dopo l'entusiasmante pareggio nel derby, Vincenzo Montella ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. 48 ore per ricaricare la batterie e passare un po' di tempo in famiglia. Questo pomeriggio, la rosa rossonera si ritroverà a Milanello per ricominciare a lavorare.

Il Milan, per il momento, occupa la sesta posizione, ultima piazza utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Non bisogna abbassare la guardia visto che l'Inter è dietro solamente di due punti, ma anche il quarto posto non è poi un'utopia visto che dista solamente tre lunghezze. Soprattutto guardando il calendario dei rossoneri: in ordine il Milan incontrerà Empoli. Crotone, Roma, Atalanta, Bologna e Cagliari. Tolti gli impegni con i giallorossi e contro gli uomini di Gasperini, le altre partite sono assolutamente alla portata, ma non bisognerà sottovalutare soprattutto quelle con squadre in lotta per non retrocedere perchè, in questa stagione, il Milan ha già sbagliato diverse volte l'approccio alla gara, vedi Pescara e Genoa. Ma arrivare al quarto posto significherebbe partecipare alla tournée in Cina, in quanto il diavolo non dovrebbe fare i preliminari di Europa League.

Vincenzo Montella riavrà in gruppo Andrea Bertolacci: il centrocampista si è infortunato nei primi minuti del match contro il Genoa. Anche Riccardo Montolivo è tornato ad allenarsi insieme ai propri compagni e il suo ritorno in campo non sembra poi così lontano. Già da oggi pomeriggio, a Milanello si comincerà a pensare alla gara casalinga contro l'Empoli. Tre punti di vitale importanza, l'Inter sarà impegnata contro una Fiorentina che si gioca le ultime carte per ritornare in corsa per l'Europa.