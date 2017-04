Milan, il ritorno in campo dopo la Pasqua

acmilan.com

Dopo le mini vacanze pasquali e dopo soprattutto all'importante pareggio contro l'Inter, questo pomeriggio il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la sfida contro l'Empoli di domenica pomeriggio. Gara fondamentale per entrambe le squadre: per gli uomini di Martusciello importante per la corsa alla salvezza, per i rossoneri per la corsa all'Europa League. Andiamo a vedere su cosa hanno lavorato a Milanello i calciatori del Milan.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Cancelli riaperti al Centro Sportivo di Carnago dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Montella in seguito al Derby di sabato contro l'Inter. Una gara intensa, vibrante, che ha visto i rossoneri ottenere il pareggio proprio nell'ultimo minuto di gioco. Ma questo, ormai, fa parte del passato. Vincenzo Montella lo sa, e nella giornata di martedì ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un'unica sessione di lavoro a Milanello, per iniziare a preparare la sfida interna di domenica alle 15.00 contro l'Empoli.

La seduta è iniziata alle ore 15.30 sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. Dopo un torello in apertura, il gruppo ha svolto una serie di partitelle a tema a campo ridotto. Ha chiuso l'allenamento un lavoro aerobico.

Da segnalare il lavoro personalizzato in palestra per Romagnoli.