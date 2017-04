Milan, verso l'Empoli: Lapadula torna titolare?

Ieri pomeriggio il Milan è ritornato a Milanello per preparare il prossimo impegno casalingo contro l'Empoli. Una sfida da non sbagliare per i rossoneri: attualmente si trovano in sesta posizione, ultima piazza utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Le prossime gare saranno fondamentali per centrare quell'Europa che manca da troppo tempo.

Per la partita contro i toscani, saranno indisponibili i lungodegenti Ignazio Abate e Giacomo Bonaventura, invece Riccardo Montolivo, dopo l’esordio con la Primavera rossonera contro il Vicenza, potrebbe ritornare a disposizione nel giro di poco tempo.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Ieri Alessio Romagnoli ha svolto lavoro differenziato e non si è allenato con il resto dei compagni. Qualora il centrale rossonero non dovesse recuperare, ci sarà spazio per Paletta, insieme all'ormai idolo dei tifosi Zapata. Sulle fasce spazio ancora a Calabria e De Sciglio, in porta come sempre Gigio Donnarumma.

A centrocampo Vincenzo Montella ritroverà Pasalic dopo la squalifica. Forse ci sarà spazio per Locatelli: come riporta la Gazzetta dello Sport, dal primo febbraio l'azzurrino ha giocato titolare solo due volte (Lazio-Milan 1-1 e Milan-Chievo 3-1). La rosea, ricorda che, Locatelli sta giocando meno rispetto a qualche mese fa, visto che, nelle ultime partite, l'allenatore campano preferisce spesso affidarsi a Josè Sosa. Contro i toscani, potrebbe riposare Kucka, apparso sottotono nel derby, ma soprattutto entrato in diffida dopo la stracittadina. Non è da escludere che Montella possa optare per il doppio regista, ovvero Locatelli e Sosa insieme.

In attacco potremmo vedere grandi novità: a differenza delle ultime partite, il tecnico del Milan potrebbe schierare Gianluca Lapadula al centro del tridente rossonero al posto del sempre più avulso Carlos Bacca. Anche nel derby, il colombiano non ha convinto e, molto probabilmente, con l'Empoli si accomoderà in panchina e quindi ci sarà la chance dal primo minuto per l’ex Pescara. Confermata invece la coppia di esterni Suso-Deulofeu.