Milan, prosegue il lavoro verso l'Empoli: oggi a Milanello focus sul possesso palla e tattica

Continua il lavoro in vista del match casalingo contro l'Empoli. Una gara da non fallire per gli uomini di Montella che cercheranno i tre punti per mantenere il distacco sull'Inter e provare ad avvicinare Lazio ed Atalanta. Il quarto e quinto posto eviterebbero il preliminare di Europa League: una cosa da non sottovalutare perchè così il Milan, nel caso dovesse concludere il campionato in 4 o 5 piazza, riuscirebbe a fare la solita tournée, quindi più soldi da investire nel mercato.

Ma torniamo a parlare dell'allenamento odierno svolto in quel di Milanello. Rientrato l'allarme di Romagnoli: il giovane centrale da ieri si è allenato regolarmente con i compagni e domenica sarà schierato dal primo minuto. Vincenzo Montella recupererà anche Mario Pasalic, squalificato per il derby della scorsa settimana, ma invece non potrà contare su Andrea Bertolacci: il centrocampista romano non si è ancora rirpeso dal risentimento muscolare accusato al quadricipite contro il Genoa e quindi, anche contro i toscani, sarà non disponibile. Ogni giorno che passa, aumenta la possibilità che domenica a guidare l'attacco del Milan sarà Lapadula, a discapito di Carlos Bacca che continua a non incidiere. Ma andiamo a leggere nel dettaglio su cosa si è focalizzato oggi Vincenzo Montella

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

A 72 ore dalla sfida di San Siro contro l'Empoli, prosegue la preparazione della squadra di Vincenzo Montella al Centro Sportivo di Milanello.

Nell'unica sessione in programma giovedì mattina, dopo la doppia seduta di mercoledì, i rossoneri - sul centrale - hanno svolto un lavoro sul possesso palla su campo ridotto. A seguire, il gruppo ha effettuato un'esercitazione tattica "attacco contro difesa". In chiusura, partitella sempre tattica 11vs11 con i portieri.