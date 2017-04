Milan, Montolivo torna fra i convocati. Problema al quadricipite per Antonelli

Montella e Montolivo, zimbio.com

Il Milan riabbracci il proprio capitano, anche se solo per la panchina e con una condizione fisica che naturalmente non può essere al 100%. Riccardo Montolivo torna fra i convocati di Vincenzo Montella a diversi mesi di distanza dall'ultima volta. L'infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale ha tolto il centrocampista al Milan di fatto per tutta la stagione, ma per le ultime gare anche Montolivo è pronto a dare il proprio contributo in caso di necessità.

La notizia era già nell'aria, dopo che la scorsa settimana Montolivo era sceso in campo con la Primavera rossonera e Montella aveva parlato così delle sue condizioni a Milan TV: "Credo che porterò Montolivo domani contro l'Empoli." Una frase breve, ma che chiude un lungo cerchio, l'ennesimo che ha visto coinvolto il capitano del Milan. Fino ad ora davanti alla difesa si sono alternati soprattutto Locatelli e Sosa, giocatori con un'esperienza diversa fra di loro e anche caratteristiche non troppo simili. Con Montolivo Montella trova una possibile soluzione in più, magari a partita in corso in queste settimane, ma che comunque permette di avere una rotazione ancora più ampia in un momento della stagione in cui chi ha giocato di più potrebbe non essere al 100%.

Antonelli in lotta con Cuadrado, zimbio.com

Problemi, invece, ancora una volta per Antonelli e Bertolacci. Entrambi hanno lasciato Milanello prima dell'inizio della seduta di allenamento del pomeriggio e non sono stati convocati per la gara contro l'Empoli. Il terzino ha rimediato un problema muscolare al quadricipite, l'ennesimo stop all'interno di una stagione che lo ha visto spesso infortunato. Sulla sinistra quindi si giocano una maglia Vangioni, favorito e Calabria, in campo nelle ultime gare. Bertolacci, invece, ancora non ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva colpito nella gara interna contro il Chievo. Infine per quanto riguarda l'attacco Lapadula sembra essere favorito su Bacca per cominciare dal primo minuto contro i toscani. Montella lo ha provato nella formazione titolare, con il tridente completato da Suso e Deulofeu.