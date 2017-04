Serie A, Milan scarico e sciupone. L'Empoli ne approfitta e passa 2-1

Un Milan irriconoscibile continua a lasciare punti fondamentali per l'Europa per strada. L'Empoli fa la sua partita e vince 2-1, con i rossoneri che non sono riusciti a concretizzare le occasioni che gli sono capitate sotto porta. Tre punti persi che complicano il percorso europeo dei rossoneri. Ottima vittoria della squadra di Martusciello che mette un altro e pesante mattoncino per issare il muro della salvezza.

LE SCELTE

Vincenzo Montella non vuole scherzi e punta dritto al successo. Problemi al ginocchio per Romagnoli che verrà sostituito da Paletta. In attacco spazio a Lapadula dal 1' minuto a discapito di Bacca. Nell'Empoli classico 4-3-1-2 con Thiam e Levan in attacco. Panchina per Maccarone. In campo, inoltre, ci sarà anche l'ex di turno, Josè Mauri, meteora rossonera che sta trovando un buon minutaggio in Toscana.

PRIMO TEMPO

Discreto avvio dell'Empoli, ma su ritmi blandi. Milan che osserva senza dare risposte decise sul piano offensivo. Al 6' minuto è Suso a tentare la fortuna dalla lunga distanza, ma la sua conclusione viene bloccata da Skorupski. Poco dopo arriva la risposta dell'Empoli con Thiam, la cui conclusione che viene perfettamente bloccata da Donnarumma. Al 12' buona trama del Milan con Calabria che crossa bene per Lapadula, ma l'attaccante non colpisce bene il pallone e sciupa una buona opportunità. E' la squadra di Montella a fare la partita, anche se manca quella giusta cattiveria sotto porta per andare in vantaggio. Spazio anche per Deulofeu, ma la sua conclusione termina fuori di qualche centimetro. Al 18' clamorosa opportunità capitata sulla testa di Paletta, con l'italo argentino che non colpisce bene una palla proveniente dal calcio d'angolo battuto da Sosa. Classiche amnesie difensive del Milan che regala palla a El Kaddouri e lascia partire un tiro che costringe Donnarumma a compiere un buon intervento. Al 33' il Milan risponde con Sosa, ma la sua rasoiata viene bloccata dall'estremo difensore polacco. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, l'Empoli trova il goal del vantaggio con Levan Mchedlidze, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'intervallo Milan sciupone che sembra get al vento una ghiotta opportunità: crea delle occasioni importanti, ma gli manca cattiveria nel finalizzare. Nessun demerito all'Empoli che fa la sua partita ed è riuscita a colpire non appena è arrivata l'occasione.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco succede praticamente di tutto. Il Milan ha una grossa occasione di pareggiare immediatamente con Suso, ma lo spagnolo, dal dischetto, non riesce a battere dagli undici metri Skorupski. Una conclusione che, francamente, lascia a desiderare. Poco più tardi l'Empoli trova il goal del 2-0 firmato da Thiam, ben servito da una sponda di Maccarone. Al 72' Gianluca Lapadula riapre i giochi mettendo a segno il suo sesto goal stagionale. Ottima conclusione, ben angolata che non lascia scampo a Skorupski. Nel finale è Donnarumma a compiere una grande parata su Maccarone, con il portierone rossonero che si supera a tu per tu con l'attaccante empolese. Grande parata, ha salvato il risultato. Al 90' clamorosa traversa del Milan con Ocampos dopo una lunga serie di rimpalli in area di rigore. La fortuna non è dalla parte degli uomini di Montella, ma ciò non toglie che i rossoneri si sono svegliati tardi. Pessima prestazione, le occasioni non sono di certo mancate, ma a fare la differenza è stata la poca lucidità in fase offensiva. Occasione sprecata perché Lazio e Atalanta volano e staccano le milanesi. L'Inter rimane dietro, ma all'orizzonte spicca anche la Fiorentina. Situazione complicata ma non compromessa.