Milan-Empoli, le formazioni ufficiali. Romagnoli out, Lapadula dal primo minuto

Lo spogliatoio del Milan, acmilan.com

Il Milan chiede strada all'Empoli nel percorso che potrebbe riportare i rossoneri a giocare le coppe dopo tre anni di assenza. Per farlo Montella sceglie una formazione in cui le novità più significative sono tre: Romagnoli out per una botta al ginocchio rimediata in allenamento viene sostituito da Paletta al centro della difesa, Mati Fernandez confermato a centrocampo dopo il derby e Lapadula dal primo minuto in attacco, con Carlos Bacca che parte dalla panchina.

In casa Empoli, però, c'è fiducia dopo la vittoria sul campo della Fiorentina che ha regalato punti pesanti in chiave salvezza alla squadra di Martusciello. Fra i toscani ecco l'ex Josè Mauri, in prestito all'Empoli in questa stagione, mentre per il resto sarà il solito 4-3-1-2 con El Kaddouri, in un buon momento di forma, alle spalle della coppia di attaccanti formata da Thiam e Mchedlidze.

Le formazioni ufficiali

Milan 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio; Pasalic, Sosa, Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu. All. Montella

Empoli 4-3-1-2: Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Josè Mauri, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Thiam, Mchedlidze. All. Martusciello