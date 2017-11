Milan, Biglia in gruppo per tutto l'allenamento

acmilan.com

Vincenzo Montella recupera anche Lucas Biglia in vista della trasferta contro il Napoli di Sarri alla ripresa del campionato. L'argentino si è infatto allenato insieme al resto dei compagni per tutto il tempo durante la seduta che si è svolta a Milanello. Per i giocatori rientrati dalle Nazionali, invece, un programmo misto fatto di edite differenziate o riposo e terapie.

Questo il programma su cui su cui Montella ha impostato l'allenamento del Milan: sul campo ribassato c'è stata una prima fase di riscaldamento atletico con corsa ed esercizi per gli arti inferiori. Sul campo rialzato, invece, esercitazioni tattiche divisi in 2 parti e a seguire partitella. Sono anche rientrati al centro sportivo rossonero i giocatori impegnati in Europa per gli impegni internazionali con le rispettive selezioni. Bonucci, Donnarumma e Calhanoglu sono scesi in campo anche in mattinata, con il difensore che ha seguito una seduta defaticante nel pomeriggio, mentre il turco ha lavorato con la squadra insieme al portiere. Il difensore e il portiere dovranno essere recuperati del tecnico sotto ogni punto di vista dopo la batosta dell'esclusione dal Mondiale di Russia 2018.

Oltre a Bonucci anche Suso ha seguito un programma personalizzato per recuperare al meglio dopo essere sceso in campo con la Spagna contro la Russia e avere così fatto il suo esordio in Nazionale. Per Cuteone e Locatelli, invece, impegnati nell'amichevole dell'Under 21 di Di Biagio c'è stato un giorno di riposo. Intanto con un post sul proprio account ufficiale di Twitter Montella ha ufficializzato il nome del nuovo preparatore atletico del Milan. Si tratta di Mario Innaurato che ha lavorato di recente nello staff della Costa d'Avorio e in passato all'Amderlecht quando anche Lucas Biglia giocava con la squadra belga. Un volto nuovo per cercare di ricominciare a far correre il Milan sia in campo sia in classifica.