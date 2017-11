Il Milan è partito per Napoli: Montella ritrova Bonaventura, ma perde Calhanoglu e Calabria - acmilan

Il Milan è partito per Napoli in vista della partita in programma domani sera al San Paolo. Una gara difficile per i rossoneri visto che sfideranno gli azzurri, ma è molto importante uscire indenni contro la squadra di Sarri. Gli uomini di Montella vengono dal successo contro il Sassuolo: una vittoria fondamentale per risalire la classifica, ma bisogna dare continuità partendo già da domani.

Vincenzo Montella potrà contare sul ritrovato Jack Bonaventura, ma per Napoli non sono partiti né Calhanoglu né Calabria.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Al termine della conferenza stampa della Viglia, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 22 giocatori convocati per Napoli-Milan, in programma sabato alle 20.45 allo stadio San Paolo. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Gabbia, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Montolivo, Borini; Bonaventura, Suso; Kalinic. Allenatore: Vincenzo Montella

Indisponibili: Conti, Calabria, Calhanoglu

Squalificati: -