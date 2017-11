Milan, Suso dovrebbe tornare a disposizione contro il Torino - acmilan.com

Il Milan è tornato al lavoro dopo la sconfitta contro il Napoli di sabato sera: un ko che ci può stare con la prima della classe, ma è il sesto per i rossoneri di fronte a compagini di vertice.

Come se non bastasse, Vincenzo Montella, almeno per il match di giovedì, dovrà fare a meno di Suso: lo spagnolo, a causa della forte contusione al gluteo sinistro, è uscito dal campo prima della fine del primo tempo al San Paolo. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma, molto probabilmente, l'ex Liverpool dovrebbe tornare disponibile per la sfida casalinga con il Torino di domenica pomeriggio.

La partita contro l'Austria Vienna è di vitale importanza per la compagine rossonera: difatti, con un successo, potrebbe permettere al Milan di qualificarsi matematicamente al prossimo turno di Europa League. Montella sa quanto è importante Suso e lo staff medico farà di tutto per recuperarlo almeno per la panchina, anche se non c’è l'intenzione di rischiare di peggiorare la sua situazione. Quindi, quasi sicuramente, potrebbe saltare la sfida di giovedì per poi tornare al 100% contro il Torino in campionato.