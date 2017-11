Milan, verso l'Europa League: torna Rodriguez. Suso out

acmilan.com

Questa settimana ritorna l'Europa League, il Milan ospita l'Austria Vienna giovedì sera. Dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli (2-1 in favore degli azzurri ndr), i rossoneri vogliono ritornare al successo in un match che potrebbe regalare la qualificazione matematica alla squadra di Vincenzo Montella con un turno di anticipo.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Luca Antonelli si contendono due maglie da titolari nel 3-5-2 con lo svizzero in vantaggio rispetto ai due italiani. Sicuramente dal primo minuto, insieme a Leonardo Bonucci, ci sarà Cristian Zapata che, rispetto alla gara contro il Napoli, prenderà infatti il posto di Musacchio.

A centrocampo dovrebbe rivedersi Calhanoglu, al quale Montella chiede una scossa visto che, fino a questo momento, il turco ha decisamente deluso le aspettative di inizio stagione. Anche André Silva dovrebbe ritrovare una maglia da titolare: il portoghese aveva iniziato bene la stagione europea segnando con continuità (sei reti tra preliminari e fase a gironi ndr), ma ora, come il resto dell'attacco del Milan, fa fatica a trovare la via del gol. Giovedì sera, l'ex Porto spera di ripetere la prestazione della gara di andata, nella quale, a Vienna, aveva messo a segno una tripletta. Con lui spazio al giovane Cutrone, arretrato ultimamente nelle gerarchie di Vincenzo Montella, con Kalinic che potrebbe avere un turno di riposo e tornare titolare contro il Torino domenica pomeriggio. Chi sicuramente non ci sarà sarà Suso: lo spagnolo, uscito prima della fine del primo tempo sabato sera, verrà tenuto a riposo per precauzione. L'obiettivo è recuperarlo per la gara contro i granata.

Una cosa è certa: per il Milan ora non ci sono più alibi, non si può più sbagliare, né in Europa né in Italia.