Milan, verso l'Austria Vienna: out Romagnoli, Suso e Abate

Domani sera il Milan ospiterà l'Austria Vienna: nonostante i rossoneri non stiano vivendo un buon momento in campionato, in Europa League sono primi nel proprio girone e ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale. Infatti alla squadra di Montella basterà un un pareggio per passare il turno, raggiungendo il primo obiettivo stagionale con un turno di anticipo.

Per la sfida contro l'Austria Vienna, il tecnico campano dovrà fare a meno di Suso, di Romagnoli e di Abate. Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan.

Al termine dell'allenamento di rifinitura a San Siro, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 20 rossoneri convocati per Milan-Austria Vienna, sfida valida per la 5° giornata del Gruppo D di Europa League, in programma giovedì alle 21.05. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva.