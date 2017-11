Milan, Kakà torna a casa?: "C'è la possibilità di tornare"

acmilan.com

Quest'oggi Ricardo Kakà ha visitato la sede rossonera di Via Aldo Rossi. Una semplice visita di cortesia, o forse no: magari, il direttore amministrativo, Marco Fassone ha gettato le basi per un ritorno del brasiliano in rossonero. I coleghi di Milannews hanno raccolto le parole dell'ex dell'Orlando City: "Sempre innamorato del Milan. Il rapporto con questo club è splendido e l’ho anche detto a Fassone. Per un brasiliano è particolare innamorarsi così di un club italiano. È splendido rivedere club e tifosi".

Un ritorno al passato, o forse no: "È tre giorni che sono qui, veramente bei ricordi. Proposta da dirigente? Abbiamo solo parlato, delle idee. Ho ancora bisogno di tempo per decidere se giocare a calcio o no. È un momento mio particolare e l’ho preso per me e l’ho spiegato anche a Fassone. So che c’è la possibilità di rientrare al Milan, ma prima devo decidere se continuare a giocare o no".

In chiusura Kakà ha parlato del nuovo Milan: "L’idea è chiara per tutti, riportare il Milan al top e gli obiettivi sono fissati. Tempo? Dipende dai risultati in campo e dalle decisioni che si prendono fuori. Parlare di tempo però è complicato, bisogna valutare ogni volta come procede".