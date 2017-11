Europa League, le formazioni ufficiali di Milan - Austria Vienna

acmilan.com

Questa sera alle ore 21.05 il Milan ospiterà l'Austria Vienna gara valida per il quinto turno dei gironi di Europa League.Oggi ai rossoneri basterà un pareggio interno contro i biancoviola per strappare il pass per i sedicesimi di finale.

La squadra di Montella non sta vivendo un bel momento in campionato (infatti viene dalla sconfitta contro il Napoli nell'ultima giornata ndr) ed in Europa, dopo le vittorie nelle prime due giornate, sono arrivati i due pareggi contro i greci dell'AEK Atene. Per la gara contro l'Austria Vienna non sono stati convocati per infortunio Romagnoli, Suso e Abate che si sono aggiunti ai lungodegenti Calabria e Conti.

Montella rilancerà in attacco la coppia baby Andrè Silva-Cutrone ed in difesa Zapata completerà la difesa, insieme a Bonucci ed a Musacchio, al posto di Romagnoli. Ma andiamo a leggere le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Zapata; Borini, Kessie, Biglia, Çalhanoglu, Rodríguez; Silva, Cutrone. A disp.: Storari, Bonaventura, Kalinic, Gómez, Montolivo, Antonelli, Locatelli. All. Montella

AUSTRIA VIENNA (4-2-3-1): Pentz; De Paula, Borkovic, Kadiri, Salamon; Serbest, Holzhauser; Prokop, Alhassan, Pires; Monschein. A disp.: Hadzikic, Gluhakovic, Tajouri-Shradi, Friesenbichler, Blauensteiner, Lee, Sarkaria. All. Fink