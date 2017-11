Milan, Montella in conferenza: "Zero alibi, domani dobbiamo vincere"

acmilan.com

Come ogni sabato, Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Andiamo a sentire le sue parole!

Ora i rossoneri affronteranno un ciclo di partite più abbordabili: "Non ci sono partite facili e tra quelle che affrontiamo, il Torino è la più attrezzata perché ha qualità, giocatori forti e un tecnico preparato. Può dar fastidio e avvicinarsi alle grandi. Abbiamo bisogno di vincere ma sappiamo che in ogni gara può succedere di tutto. Sono concentrato sul positivo e non sul negativo. Torino? Non specula mai sul risultato ed ha un'identità chiara, una squadra che gioca a calcio. Non si accontentano e per noi è difficile, dobbiamo necessariamente vincere".

Montella ha poi parlato delle condizioni fisiche della sua rosa: "La squadra sta bene. Abbiamo qualche giocatore che non è al 100% ma non vogliamo alibi, da adesso abbiamo la possibilità di avere la testa libera e concentrarci solo sul campionato con settimane tipo e tempo per lavorare".

Capitolo Andrè Silva: "L'allenatore deve saper scegliere in funzione all'avversario e al tipo di partita. So che le mie scelte non troveranno mai tutti d'accordo, ma André Silva ha fatto la metà delle gare da titolare. Sto facendo scelte in serenità, André, come Cutrone, sono importanti per il presente ma saranno fondamentali per il futuro. Kalinic è più esperto per certe gare, ciò non toglie che non potranno giocare insieme in alcune sfide" ed il calo di Kessie: "Ci manca un po' qualcosa. Franck nelle corde ha qualcosa in più e qualche gol in più, ma sono convinto che anche lui farà bene".

Ancora su singoli, Montolivo e Biglia: "Possono giocare insieme ma ancora non ho provato la squadra in campo. Prima devo parlare con i ragazzi, oggi mi limito solo a leggere le vostre formazioni e previsioni che mi incuriosiscono". L'errore di Bonucci contro l'Austria Vienna: "Ha fatto un'ottima partita a livello difensivo e anche a livello di guida della linea. Ha commesso solo quell'errore sul gol loro, nel quale è pure scivolato, ma per il resto ha fatto molto bene. Poi è cambiato il vento perché se facciamo un errore, e vinciamo 5-1, significa che qualcosa è cambiato".

