Milan - Torino in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Torino, match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Massimiliano Irrati.

QUI MILAN

I rossoneri, in campionato, sono reduci da una sconfitta per 2-1 contro il Napoli di Sarri. In EL invece, si sono qualificati con un turno d'anticipo ai sedicesimi di finale, battendo l'Austria Vienna per 5-1. Ora il diavolo si accinge ad uno scontro contro una squadra di un bel livello come il Toro e dovrà necessariamente far bene.

L'ha precisato anche il tecnico rossonero Vincenzo Montella nella solita conferenza stampa alla vigilia del match: "Dobbiamo necessariamente vincere ". Sì, servono i 3 punti per dare finalmente una svolta a questo campionato che, per ora, ha visto un Milan al di sotto delle aspettative.

Il Milan, se dovesse finire oggi il campionato, sarebbe fuori dalle due competizioni europee e ciò porterebbe ad un grosso fallimento non solo calcistico ma anche economico. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Suso ha toltalmente recuperato dalla forte botta presa contro il Napoli e partirà dal 1'.

Quasi sicuramente vedremo scendere in campo un 3-4-2-1. Donnarumma in porta, difesa a 3 composta da Bonucci ( che ha un piccolo fastidio al ginocchio), Zapata e Romagnoli. Centrocampo a 4 formato da Biglia e Kessie al centro e sulle corsie laterali Rodriguez e Borini. Bonaventura e Suso agiranno alle spalle dell'unica punta Kalinic.

QUI TORINO

I granata sono reduci da un pareggio casalingo di 1-1 contro il Chievo di Maran. Gli uomini di Mihajlovic non stanno affrontando un bel periodo, con un "gallo" Belotti che, dopo l'infortunio, non riesce più a trovare il gol. Servirà una scossa per rivitalizzare l'ambiente e per riportare la speranza di una qualificazione europea.

"L’atteggiamento sarà quello che abbiamo visto contro l’Inter”, afferma Mihajlovic nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match. I granata dovranno essere bravi a concedere poco e a spingere molto in fase offensiva, sfruttando magari i due esterni d'attacco che, fino ad ora, stanno facendo davvero molto bene.

L'allenatore serbo ha parlato anche della condizione fisica di Niang e delle sue prestazioni fino ad oggi. L'ex Milan non sta facendo la differenza in campo ed è per questo che potrebbe sedersi in panchina. Il Toro, in questo momento, come il Milan, è fuori dalle competizioni europee e servirà dunque una grande prestazione per riuscire a tenere il passo delle altre.

Per quanto riguarda la formazione, Mihajlovic probabilmente opterà per un 4-3-3. In porta Sirigu, sulle corsie esterne confermati De Silvestri e Ansaldi, i due centrali saranno N'Koulou e Lyanco. A centrocampo ballottaggio Obi-Acquah, confermati invece Rincon e Baselli. Trio d'attacco formato da Ljajic, Belotti e Iago Falque.