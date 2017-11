Milan, i convocati per il Torino: tornano Suso e Romagnoli

acmilan.com

Domani pomeriggio il Milan ospiterà il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic. Una partita non semplice per i rossoneri, ma di vitale importanza per cominciare a risalire la classifica. Per la partita contro i granata, Montella recupera sia Suso e Romagnoli, ma non ci saranno ne Abate e ne Calabria. Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE

A Milanello, terminata la rifinitura, Mister Montella ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Milan-Torino, gara di campionato in programma domenica a San Siro alle 15.00. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Bellanova (47), Bonucci, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

