Milan-Torino, Montella recupera Romagnoli e Suso. L'ex Niang in panchina

L'Europa League può essere messa da parte per diverse settimane grazie alla qualificazione conquistata contro l'Austria Vienna. Adesso per il Milan di Montella è arrivato il momento di cercare una striscia di risultati importanti in campionato, per risalire verso le posizioni europee della classifica. In questo senso il k.o. della Sampdoria in casa del Bologna dovrebbe rappresentare uno stimolo in più per i rossoneri. L'avversario però è il Torino di Mihajlovic.

Granata che a San Siro hanno già giocato in questo campionato, costringendo sul pari l'Inter di Spalletti, al termine di una partita interpretata da squadra importante. Montella non ha nascosto quelle che sono le insidie di questa sfida, ma ha anche inviato un messaggio importante e preciso alla squadra: gli alibi sono finiti, il calendario non è impossibile e allora serve cominciare a vincere con continuità in campionato. Dall'altra parte ci sono però due ex vogliosi di fare lo sgambetto al Milan. In panchina Sinisa Mihajlovic che nella sua parentesi rossonera ha avuto il merito e il coraggio di lanciare in Serie A Gigio Donnarumma. In campo, o meglio dalla panchina perchè non sarà titolare, quel Niang che non ha mai mostrato la continuità di rendimento necessaria per poter indossare una maglia come quella del Milan.

In casa rossonera, però, si pensa a se stessi e ai sorrisi che Montella può avere a livello di recuperi da infortuni. Romagnoli e Suso, infatti, dopo aver saltato l'Europa League, sono tornati entrambi a disposizione e si prenderanno una maglia dal primo minuto. Niente doppio attaccante, si torna al 3-4-2-1, con Kalinic unico riferimento offensivo, con Suso e Bonaventura a muoversi intorno a lui. Romagnoli, invece, completa il trio di difesa con Bonucci, che ha smaltito un leggero problema a un ginocchio e uno fra Zapata e Musacchio, con il colombiano favorito sull'ex Villarreal. A centrocampo, poi, in mezzo ci saranno Kessie e Biglia, in vantaggio su Montolivo, mentre ai loro lati Borini a destra e Rodriguez a sinistra, lì dove lo svizzero ha fatto vedere di poter incidere con più efficacia.

Probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): G. Donnarumma, C. Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Montolivo, R.Rodríguez; Bonaventura, Suso; Kalinić. All. Montella

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Lyanco, Ansaldi; Obi, Rincón, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajić. All. Mihajlovic