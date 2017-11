Serie A, le formazioni ufficiali di Milan - Torino

acmilan.com

Tra pochi minuti Milan e Torino scenderanno in campo a San Siro. I rossoneri di Vincenzo Montella devono per forza vincere se vogliono dare vita ad una rimonta in campionato, accorciando sulla Sampdoria, sesta in classifica. Ma andiamo a leggere le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Suso, Kessie, Montolivo, Bonaventura, Rodríguez; A. Silva, Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Paletta, Musacchio, Antonelli, G. Gomez, Locatelli, Mauri, Çalhanoglu, Cutrone, Borini. All. Montella

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Ansaldi; Baselli, Rincón, Obi; Niang, Belotti, Ljajic. A disp.: Ichazo, Moretti, Molinaro, Lyanco, Aramu, Barreca, Gustafson, Obi, De Luca, Acquah, Berenguer, Boyé, Sadiq, Iago Falque. All. Mihajlovic.