Il Milan non sa più vincere, Montella: "In questo momento siamo in difficoltà di classifica"

Il Milan non sa più vincere: i rossoneri inciampano ancora una volta. La squadra di Montella non va oltre un misero 0-0 contro il Torino. Il Diavolo non vince e soprattutto non segna in casa in campionato da settembre. Troppo, davvero troppo.

"Oggi la squadra ha fatto un ottima partita, ha accelerato quando c'era da accelerare, non ha concretizzato quanto creato, anche per una mancanza di serenità degli offensivi- queste le parole dell'allenatore del Milan alla fine della partita ai microfoni di Sky Sport - La partita mi è piaciuta per atteggiamento e voglia. Abbiamo concesso l'unica occasione nel finale. La squadra ha avuto continuità, deve migliorare nella concretezza e nella cattiveria, ci si arriva attraverso la serenità dei nostri giocatori. La squadra è migliorata in fase di possesso e non possesso. C'è da stringersi ancora più forti, migliorare col lavoro dove dobbiamo migliorare".

Tanti i fischi al termine: "Il tifoso ha tutto il diritto di manifestare il proprio dissenso. Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, anche Kalinic in termini di spirito di sacrificio ha creato occasione. Gli manca quella serenità per fare l'ultimo step, il mancato affetto di San Siro non lo aiuta, ma i fischi li accetto e in parte li comprendo. Ce l'hanno messa tutta, non è bastato, ma con questo spirito, qualità e convinzione i risultati arriveranno".

Il Milan è a quota 20 punti dopo 14 giornate, settimo, con Chievo e Bologna. Ora la strada verso la zona Europa si fa sempre più in salita: "In questo momento siamo in difficoltà di classifica ma vedo una squadra molto più convinta, abbiamo quattro esterni destri fuori, è una cosa impensabile. Non vuole giocare più nessuno a destra perché ha paura (scherza ndr.). La squadra deve aggiungere quel pizzico di cinismo negli ultimi trenta metri, a livello difensivo abbiamo concesso zero se non quell'occasione, contro un attacco di qualità".