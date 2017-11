Milan, esonerato Montella: panchina affidata a Gattuso

acmilan.com

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato il tweet del Milan: la dirigenza di via Aldo Rossi ha esonerato Vicenzo Montella. Al suo posto il tecnico della Primavera Gennaro Gattuso. I vertici rossoneri non hanno digerito l'ennesimo pareggio contro il Torino in casa.

#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro

— AC Milan (@acmilan) 27 novembre 2017