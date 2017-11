Milan, rosa al lavoro sotto la supervisione di Innaurato. Domani il primo allenamento tenuto da Gattuso

acmilan.com

Questa mattina la società di via Aldo Rossi ha esonerato Vincenzo Montella da capo allenatore del Milan. Al suo posto ci sarà Gennaro Gattuso, ormai ex allenatore della Primavera.

La rosa rossonera ha comunque sostenuto l'allenamento odierno, già in programma, supervisionato del preparatore atletico Mario Innaurato. Domani Gattuso dirigerà il suo primo allenamento da capo allenatore del Milan. Ma andiamo a leggere il focus della seduta mattutina.

A poche ore di distanza dallo 0-0 maturato a San Siro contro il Torino, è arrivata la decisione della società di provare a dare una svolta alla stagione: Vincenzo Montella, infatti, non è più l'allenatore del Milan. Al suo posto arriva Gennaro Gattuso, che già da martedì guiderà il suo primo allenamento. I ragazzi, a Milanello, sono comunque scesi in campo per iniziare la settimana che porterà i rossoneri alla sfida con il Benevento.

La seduta è iniziata intorno alle 11.30 sul campo ribassato. Il gruppo, come di consueto nel post-partita, è stato diviso in due: defaticante per chi ha giocato contro i granata; mentre per i restanti il lavoro si è aperto con un riscaldamento atletico (scatti sui 25 e 50 metri) sotto la supervisione del preparatore Mario Innaurato. A seguire i rossoneri si sono spostati sul campo rialzato, dove ha chiuso la seduta una partitella 7 contro 7.

La squadra tornerà in campo nella giornata di martedì, dove è in programma la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso.