Intrigo Suso, Gattuso pronto a scoprire le qualità dello spagnolo

Suso è stato l'uomo simbolo dell'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina del Milan. L'ormai ex allenatore rossonero è stato fondamentale per la crescita e l'esplosione dello spagnolo ex Liverpool. Soprattutto nel 4-3-3 della scorsa stagione, largo a destra, Suso ha mostrato con continuità colpi e giocate importanti. In questa stagione l'importanza di Suso non è cambiata, al netto dello stravolgimento tattico operato da Montella.

Gattuso è intenzionato a proseguire sulla linea della difesa a tre, mentre in avanti possibilità aperte sullo schieramento offensivo. Il passaggio dedicato a Suso della conferenza stampa del nuovo tecnico del Milan è stato però interessante per un altro motivo: "Suso dicono che può solo giocare in un ruolo, voglio vedere se è davvero così". Largo a destra, come detto, lo spagnolo ha fatto vedere di poter essere decisivo per le sorti del Milan. La curiosità dell'ex centrocampista rossonero, evidentemente, sta nel fatto di poter capire se ci sia la possibilità di sfruttare le qualità di Suso in un altro modo. In questo Gattuso sembra voler proseguire sulla primissima idea di Montella per questa stagione.

L'ex tecnico, infatti, aveva pensato e provato a spostare Suso all'interno del 3-5-2 pensato come modulo per questa stagione. Da seconda punta, da mezzala o da esterno a tutta fascia, però, lo spagnolo non ha convinto, con Montella costretto a trovare una soluzione ibrida per mantenerlo comunque largo e allo stesso non troppo lontano dalla porta. Gattuso è chiamato a non disperdere il talento di un giocatore che ha fatto vedere di poter essere importante per questo Milan. Il 3-4-3 con cui il nuovo allenatore potrebbe provare a disegnare il nuovo Milan avrebbe un posto da esterno destro nel tridente d'attacco che sembra essere lì apposta per Suso. Forse mancano eventuali alternative sugli esterni, come denunciato da Montella nelle scorse settimane, ma al momento una delle priorità del Milan è quella di trovare un assetto definito, con una formazione base sulla quale puntare con continuità.