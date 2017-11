Kessie-Gattuso, l'allievo pronto a imparare dal maestro in panchina

acmilan.com

Qualcuno ha azzardato il paragone tra Franck Kessie e Gennaro Gattuso nel corso dell'estate. All'Atalanta l'ivoriano aveva mostrato una grande forza fisica e un'ottima capacità di incidere proprio da questo punto di vista sulle partite. Gattuso era uno così in campo con il Milan, un giocatore di cui ci si accorgeva nei momenti in cui non era presente. Obiettivo a cui deve per forza di cose puntare anche Kessie, giocatore unico per caratteristiche all'interno della rosa milanista.

Magari sfruttando i preziosi consigli di Gattuso che dopo averlo paragonato a se stesso nei mesi scorsi è tornato a parlare di Kessie anche nel corso della conferenza stampa di presentazione a Milanello: "Mi incuriosisce anche che Kessie non si sta creando gli spazi come l'anno scorso. E' molto più forte ed esplosivo di me, segna anche più di me. E' il giocatore che mi assomiglia di più, ma credo che in questo momento serva che tanti altri giocatori abbiamo la giusta mentalità". Parole non da poco quelle spese nei confronti dell'ex centrocampista dell'Atalanta. Nelle primissime uscite con la maglia del Milan aveva impressionato molti per la sua presenza fisica in mezzo al campo e per gli strappi palla al piede con cui era in grado di aprire le scatole difensive avversarie.

Elementi persi nel corso delle ultime settimane, con prestazioni spesso sottotono, condite anche da diversi errori dal punto di vista tecnico, lì dove Kessie deve ancora migliorare molto. La prima situazione da risolvere, però, sembra essere quella legata alla condizione fisica. Gattuso potrebbe impostare le sedute di allenamento in maniera diversa rispetto a Montella, con più intensità e più lavoro sulla parte muscolare. Una scelta che potrebbe favorire un giocatore dalle qualità di Kessie. In più il nuovo allenatore del Milan potrebbe essere una sorta di mentore per l'ivoriano, consigliandolo nel migliore dei modi da ex grande centrocampista quale è stato. Insomma, la situazione per Kessie potrebbe riservare degli scenari interessanti, con i tifosi del Milan che sperano di rivedere al più presto il giocatore apprezzato la scorsa stagione sotto la guida di Gasperini.