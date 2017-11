Milan, senti Cutrone: "Gattuso vuole impegno e che si faccia gruppo"

acmilan.com

Patrick Cutrone ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Premium Sport. Andiamo a sentire le sue parole.

Ovviamente il giovane attaccante ha parlato del nuovo allenatore del Milan, Gattuso, e della prossima sfida di campionato contro il Benevento, fanalino di coda della Serie A: "Il mister vuole molto impegno e che si faccia gruppo. Queste sono due delle cose fondamentali che ci ha chiesto. La partita di domenica è molto importante perché dobbiamo risollevarci. Ci dobbiamo preparare come se fosse una finale. Nelle ultime partite il Benevento ha mostrato la voglia di fare dei punti ed è quello che ci aspettiamo da loro domenica. Mi fa piacere quello che ha detto il mister su di me e continuerò a dare il massimo per la squadra. C’è stata un po’ di sfortuna, come l’ha avuta Kalinic domenica. Tutti sappiamo quanto sono forti lui e André Silva. Stiamo lavorando per fare più gol e dare di più in area offensiva".