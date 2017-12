Milan, verso Benevento: i convocati e la probabile formazione rossonera

acmilan.com

Ci siamo quasi: domani alle 12.30 contro il Benevento Gennaro Gattuso esordirà sulla panchina del Milan come allenatore. Una partita alla portata, almeno sulla carta: la squadra campana è il fanalino di coda di questo campionato con 0 punti.

Come hanno scritto molti giornali quest'oggi, Gattuso sembra avere le idee molto chiare su come mettere in campo il suo Milan partendo dal modulo, il 3-4-3: schieramento quasi mai usato da Vincenzo Montella, ma ideale per le caratteristiche di molti giocatori. Ma non è tutto: il neo tecnico rossonero ha alternato nella squadra titolare quasi tutti gli uomini a disposizione. Infatti, per la sua prima partita da allenatore del Milan, Gattuso ha deciso di tenere tutti sulla corda. L'ex centrocampista vuole che i propri calciatori in rosa si sentano importanti e siano pronti a dare il loro contributo.

Tra i convocati non c'è Hakan Calhanoglu, il quale ha lasciato Milanello verso pranzo. Invece Gattuso ha recuperato Borini: secondo i colleghi di Premium Sport, l'ex Sunderland ha smaltito i problemi fisici che gli avevano impedito di essere in campo contro il Torino domenica scorsa.

Sono al momento due i ballottaggi per il tecnico rossonero: uno riguarda la difesa, ovvero quello tra Zapata e Musacchio con il colombiano leggermente in vantaggio. L'altro è a centrocampo tra Biglia e Montolivo, con l'italiano preferito per una maglia da titolare. Gattuso ha parlato così del regista argentino in conferenza stampa questo pomeriggio: "Ho parlato con Lucas. Conoscendo il ragazzo, è uno che deve stare bene fisicamente per brillare, ma nelle ultime settimane si è messo spesso a disposizione anche se non era al top. Abbiamo avuto una chiacchierata e lui è fondamentale per noi, ma deve migliorare la condizione". Per il resto la formazione è fatta: Donnarumma in porta, Romagnoli,e Bonucci in difesa. In mezzo, Borini e Rodriguez sulle fasce e Kessié. Davanti Suso e Bonaventura ai lati di Kalinic.

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Milan (4-3-3): Donnarumma, Romagnoli, Bonucci, Zapata; Borini, Rodriguez, Kessiè, Montolivo; Suso, Kalinic e Bonaventurtura. Allenatore: G. Gattuso