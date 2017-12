Benevento - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Benevento - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il lunch match di questa 15esima giornata di Serie A 2017/2018. Restate con noi!

Ci siamo: inizia da Benevento l'era di Gattuso da allenatore del Milan. I rossoneri, dopo l'esonero di Montella di lunedì scorso, sperano in una inversione di tendenza, ma, per il momento, non stravolgerà ciò che ha fatto l'ex tecnico.

Il Benevento è ancora a caccia del primo punto in questo campionato, ma la squadra allenata da De Zerbi è in crescita e vuole trovare il primo storico punto nella massima serie.

Gattuso dovrebbe puntare sulla continuità e conferma 9/11 della formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Torino. 3-4-3 con Suso, Bonaventura e Kalinic in avanti, in mezzo il duo Montolivo-Kessié ed in difesa Zapata confermato con Bonucci e Romagnoli.

De Zerbi recupera Letizia, che rientra dalla squalifica, trio d'attacco formato da Lombardi, Armenteros e D'Alessandro.

La partita sarà arbitrata dal signor Maurizio Martiano della sezione di Aprilia

LE PAROLE DELLA VIGILIA

De Zerbi non ha parlato

Gattuso: " Ho parlato solo con 4-5 giocatori. Dobbiamo dare la sensazione alla squadra che parliamo la stessa lingua, ho parlato anche con i medici per capire la situazione degli infortuni. Farò anche dei colloqui con altri giocatori, capirò la storia di ogni singolo calciatore".

I CONVOCATI

Benevento

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 21 Costa, 6 Djimsiti, 88 Antei, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola, 24 Kanoute;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 26 Parigini, 87 Lombardi, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas.

Milan

Portieri - A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari.



Difensori - Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.



Centrocampisti - Biglia, Bonaventura, Borini, Kessie, Locatelli, Montolivo.



Attaccanti - Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Antei, Costa, Di Chiara; Chibsah, Viola, Cataldi; Parigini, Armenteros, Lombardi. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Ciciretti, Iemmello, Lazaar, D’Alessandro

Squalificati: Lucioni

Milan (3-4-3): G.Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Montolivo, Kessie, Rodriguez; Suso, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Conti, Calhanoglu

Squalificati: -

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte di Serie A contro squadre neopromosse.

Nessun precedente tra Benevento e Milan, in alcuna competizione.

Milan 20 punti conquistati in 14 partite, Benevento in altrettante gare.

Pur avendo effettuato 167 conclusioni, il Benevento finora ha segnato solo sei gol.

