Benevento-Milan, niente stravolgimenti nella prima di Gattuso

Pochi giorni fa sembrava essersi ancora una volta allontanato lo scenario legato ad un possibile esonero di Vincenzo Montella da allenatore del Milan. E invece, in maniera se si vuole anche inaspettata, la dirigenza ha scelto di voltare pagina e di chiamare dalla Primavera Rino Gattuso. Uomo di Milan e del Milan chiamato a dare una scossa sin da subito, sin dalla partita contro il Benevento delle 12.30

I giallorossi sono ancora alla ricerca del loro primo storico punto in Serie A e anche loro da qualche settimana hanno cambiato guida tecnica. In passato ci sono stati confronti accesi tra Gattuso e De Zerbi nelle vesti di allenatori, ma in questo momento per entrambi è molto più importante concentrarsi sul campo e sulla voglia di vincere questa partita. In casa Benevento out Ciciretti per problemi muscolari, mentre Gattuso dovrà fare a meno di Calhanoglu per un problema ad un polpaccio. Per il resto il nuovo allenatore del Milan non stravolge la formazione iniziale rossonera, sia a livello di uomini, sia a livello di teorica disposizione in campo.

Già dalla sua conferenza di presentazione, Gattuso aveva detto che si sarebbe ripartiti dalla difesa a tre, usata dal tecnico anche con la Primavera. Davanti a Donnarumma allora dovrebbero esserci Romagnoli, Bonucci e Musacchio, con l'argentino che dovrebbe superare all'ultimo la concorrenza di Zapata. Dubbi anche a centrocampo. Sicuro di un posto dal primo minuto sembrano essere Rodriguez a sinistra e Kessie in mezzo insieme a Montolivo, con Gattuso che ha spiegato che Biglia ha bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica. Per il ruolo di esterno destro Borini, recuperato, sembra essere avanti rispetto a Calabria e Abate, provati a lungo durante la settimana. In avanti, poi, spazio a Suso e Bonaventura con in mezzo a loro Kalinic che ancora una volta dovrebbe avere un'occasione da titolare.

Probabili formazioni

Benevento 4-3-3: Brignoli; Letizia, Costa, Antei, Di Chiara; Chibsah, Cataldi, Viola; Lombardi, Armenteros, D'Alessandro. All. De Zerbi

Milan 3-4-3: G.Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Montolivo, Kessie, Rodriguez; Suso, Kalinic, Bonaventura. All. Gattuso