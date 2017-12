Benevento-Milan, le formazioni ufficiali

twitter.com

Il Milan apre la domenica di campionato andando in trasferta sul campo del Benevento, alla ricerca di una vittoria che possa far iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Gattuso in panchina. Dall'altra parte De Zerbi e il Benevento cercano ancora il primo punto del loro campionato e la gara contro i rossoneri non può che regalare motivazioni particolari. Nessuna sorpresa nelle scelte dei due allenatori che confermano le indiscrezioni della vigilia su uomini e sistemi tattici scelti per questa sfida.

Formazioni ufficiali

Benevento 4-3-3: Brignoli; Letizia, Djmisti, Costa, Di Chiara; Memushaj, Chibsah, Cataldi; D'Alessando, Puscas, Parigini. All. De Zerbi