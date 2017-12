Il giorno dopo Benevento - Milan, parla Gattuso: "Non ho dormito per il dispiacere"

acmilan.com

Il Milan ha pareggiato ieri sul campo del Benevento per 2-2. Un risultato che fa male, tanto male visto com'è maturato. Lo ha ammesso lo stesso Gennaro Gattuso, il quale ha rilasciato una lunga intervista poco fa a Milan Tv: "Non si è dormito per il dispiacere, non si è dormito perchè ho rivisto la partita e abbiamo già iniziato a tagliare qualcosa. C'è tanta amarezza, anche con la consapevolezza che non abbiamo fatto una grandissima partita, ma è una squadra che ha saputo soffrire nei momenti di difficoltà e si è aiutata. Si può fare molto molto di più, tante cose non sono state fatte nel modo giusto, però mi è piaciuto lo spirito".

Ma è un problema di testa o di fisico? "Son due parametri che vanno di pari passo.Tante volte la consapevolezza di stare bene fisicamente incide anche sulla testa e ti fa fare delle cose impensabili. Abbiamo visto anche i dati, non è un caso che la squadra abbia tenuto dei ritmi importanti per un'ora di gioco e poi sia calata nell'ultima parte. E' vero, siamo rimasti in dieci, ma non riuscivamo più a tenere palla e ci siamo abbassati. Questo è un aspetto da migliorare, tante volte potevamo giocare e invece l'abbiamo buttata via. Anche io ho dato un segnale negativo alla squadra. Quando ho messo Zapata non vorrei che la squadra abbia percepito tutto questo. Avrei potuto fare anche altre scelte, ma poi se avessi preso gol chissà cosa avrebbero detto".

E l'umore dei giocatori invece? "Ho visto le facce incazzate, a cui brucia ancora -ha dichiarato il tecnico del Milan- Abbiamo fatto un'ora e mezza di allenamento con giocatori che hanno dato tutto, anche chi ha giocato ha fatto un lavoro importante. Non mi aspettavo un gruppo di lavoro con una voglia così. E' normale che chi ci guarda tocca con mano che non stiamo facendo benissimo, ma vi posso garantire sull'impegno della squadra. So che non basta, dobbiamo uscire noi da questa situazione. Vedendo come si allenano e come stanno insieme ho sensazioni positive".

In chiusura Gattuso ha parlato dei singoli: "Mi fa piacere che sia tornato al gol Kalinic e Bonaventura, ma anche la prestazione di Kessie. In questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori in rosa. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo, a tratti abbiamo fatto qualcosina di buono, ma dobbiamo sistemare parecchie cose. Per quello che vedo negli allenamenti penso che arriveremo a fare qualcosa di importante. Qualche vittoria ci potrà rendere più tranquillo".

[millan tv]