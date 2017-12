Milan, le ultime da Milanello: rossoneri in campo per preparare la sfida contro il Rijeka

acmilan.com

Il Milan è tornato al lavoro dopo il disastroso, assurdo pareggio di ieri contro il Benevento. Un risultato che ha fatto male, ma i rossoneri hanno il dovere di archiviare in fretta l'amarezza.

L'occasione giusta può essere la gara di Europa League di giovedì contro il Rijeka: gli uomini di Gattuso sono già qualificati ai sedicesimi come primi nel girone, ma un successo in Croazia può far solamente bene al morale del gruppo che, soprattutto nelle ultime ore, è a terra. Andiamo a leggere su cosa si è concentrato l'ex tecnico della Primavera quest'oggi

Rientrati dalla trasferta di Benevento, i rossoneri hanno ripreso subito il lavoro in vista dell'ultima partita del girone di Europa League in programma a Rijeka il prossimo giovedì.

DEFATICANTE E CAMPO

Allenamento defaticante all'interno della palestra per gli undici impegnati ieri a Benevento. Sul campo, gli altri componenti della rosa hanno iniziato la prima parte del lavoro con un riscaldamento senza pallone (giri di corsa a basso ritmo), terminando con esercizi di stretching. La seduta è proseguita con una serie di allunghi e ripetute sulla diagonale del campo al termine delle quali è iniziato il lavoro con la palla fatto di esercitazioni sul possesso e recupero della stessa. L'allenamento è terminato con una serie di partitelle su campo ridotto.

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Allenamento in programma alle 11.30 quando Mister Gattuso inizierà a provare uomini e moduli in vista della partita di Europa League Rijeka-Milan in programma giovedì 7 dicembre alle 19 in Croazia.

