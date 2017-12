Milan, Bonaventura e Kalinic: le uniche note liete di Benevento

acmilan.com

Il Milan è tornato al lavoro dopo la disastrosa partita contro il Benevento, finita 2-2 con il gol del portiere Brignoli al 95esimo. Un pareggio che ha lasciato tanto rammarico tra i rossoneri per come è maturato. Ci si aspettava un cambio di rotta, che non è però arrivato.

Rino Gattuso, alla prima sulla panchina del Milan, si aspettava sicuramente un esordio diverso, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ci sono alcune cose da salvare. Al Vigorito, sono tornati a segnare Giacomo Bonaventura e Nikola Kalinic. L'attaccante croato si è finalmente sbloccato dopo il lungo digiuno, il centravanti ex viola non segnava dal 25 ottobre. Con questa rete, Kalinic spera di aver finalmente lasciato il periodo negativo alle spalle e di aver ritrovato un po’ di fiducia per il futuro dopo aver toccato il punto più basso della sua carriera al Milan, ovvero la partita contro il Torino con quell'applauso dopo la sostituzione. Anche lo stesso tecnico ha parlato del croato in conferenza stampa: "La speranza è che ora si sia finalmente sbloccato". Lo sperano tutti.

Dicevamo che Gattuso ha ritrovato anche Jack Bonaventura: il numero 5 rossonero ha segnato il suo primo gol in questa stagione dopo quasi un anno di astinenza. Il centrocampista marchigiano non solo ha siglato la rete dell'uno a zero, ma ha confezionato un assist al bacio per la rete di Kalinic. Rispetto alle ultime partite, Bonavenura sembra aver ritrovato la condizione ottimale ed ha voglia di tornare ad essere il trascinatore delle scorse stagioni. Gattuso lo ha scelto come vicecapitano non per nulla. Deve ripartire da loro già da giovedì, ma soprattutto contro il Bologna in campionato domenica sera, per provare una rimonta difficile verso il quarto posto.