Milan, le ultime da Milanello: rossoneri al lavoro su esercizi tecnico-tattici

Il Milan è sempre al lavoro per preparare l'ultimo impegno della fase a gironi di Europa League contro il Rijeka: i rossoneri sono già qualificati ai sedicesimi da primi nel girone, ma Gattuso cercherà la prima vittoria da allenatore del Milan dopo l'esordio amaro contro il Benevento.

Da segnalare che Calhanoglu, José Mauri e Conti hanno lavorato a parte. Gattuso si è concentrato su esercitazioni tecnico-tattiche.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Prosegue il lavoro in vista del doppio impegno settimanale che vedrà il Milan di Mister Gattuso protagonista prima nella trasferta di Rijeka, ultima partita del girone che vede i rossoneri già qualificati al primo posto, poi nella gara casalinga contro il Bologna in programma domenica alle 20.45.

INIZIO IN PALESTRA

Un’ora di lavoro in palestra (attivazione muscolare) ha preceduto l’arrivo sul centrale della squadra, che ha iniziato l’attività alle 12.20. In avvio corsa con variazioni di ritmo lungo il perimetro del campo, a seguire una serie di allunghi sul lato lungo, al termine i rossoneri si sono divisi in 4 gruppi per un'esercitazione tecnica sul possesso palla. L’allenamento è proseguito con altre esercitazioni tecnico-tattiche, concludendosi con una partitella a tutto campo. Presente a Milanello per assistere alla sessione, oltre al direttore sportivo Mirabelli, anche Marco Fassone.

I SINGOLI

Rosa quasi al completo, hanno svolto lavoro personalizzato solo Calhanoglu, José Mauri e Conti; quest’ultimo continua nel suo programma di recupero secondo i tempi stabiliti.