Milan, le ultime verso il Rijeka: in avanti Andrè Silva e Cutrone

Domani sera il Milan è di scena in terra croata per l'ultimo impegno della fase a gironi di Europa League. Difatti i rosoneri giocheranno contro il Rijeka, alle 19.00, già sicuri del passaggio ai sedicesimi da primi nel girone e potrebbero incontrare una seconda dei gruppi di Europa League o una non testa di serie della Champions.

Prima partita da allenatore del Milan per Gattuso in Europa, seconda in generale dopo l'esordio amaro di domenica sorsa contro il Benevento, finito 2-2 con il gol del portiere allo scadere. Un pareggio che ha lasciato un po' di rammarico, ma già da domani il Milan ha voglia di tornare al successo. Come ha sottolineato ieri il dottor sociale dei rossoneri, il Dottor Mazzoni, Çalhanoglu, Mauri e Gomez non saranno disponibili per la trasferta di Europa League, a causa di problemi fisici di varia natura. Il turco è ancora alle prese con un problema al polpaccio, che gli ha già fatto saltare il match di campionato contro il Benevento.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Molto probabilmente, Gattuso non convocherà diversi titolari che hanno giocato fino ad ora visto che, come dicevamo, il Milan è già qualificato ai sedicesimi di finale di Europa League. Questi giocatori resteranno a Milanello per continuare un piano di lavoro che punterà al miglioramento della condizione fisica.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in avanti potrebbero rivedersi gli attaccanti di coppa, cioè André Silva e Patrick Cutrone. Contro il Rijeka toccherà a Marco Storari difendere la porta del Milan. Nel reparto arretrato, giocheranno sicuramente Zapata e Romagnoli (squalificato in campionato, non giocherà domenica contro il Bologna ndr) insieme a Musacchio. Dal primo minuto ci saranno anche Davide Calabria e Luca Antonelli, con Borini e Rodriguez che osserveranno un turno di riposo. A completare il quartetto, Biglia e Locatelli. Sulla trequarti agirà Bonaventura.

La gara di domani contro il Rijeka potrebbe essere utile per ritrovare successo e convinzione in vista del campionato.