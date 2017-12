Milan, senti Locatelli: "Speriamo arrivino presto tempi migliori"

acmilan.com

Manuel Locatelli è intervenuto con Gennaro Gattuso in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Rijeka. Sul suo utilizzo: "Ogni volta che vengo chiamato in causa io devo rispondere presente e giocarmi le mie chance. Tutti vorrebbero giocare sempre. Io devo farmi trovare sempre pronto. Partita europea del Milan? Ho tanti ricordi, ma mi ricorderò sempre la finale contro la Juventus. Ero in oratorio a guardarla sotto il tendone, ero piccolo, mi ero pure addormentato prima dei rigori, ma poi ho festeggiato quando mi sono svegliato".

Il giovane centrocampista ha poi parlato del suo momento e del momento della squadra: "Io sono molto tranquillo. L'anno scorso ho fatto una grande stagione, quest'anno sto giocando di meno ma questo non vuol dire che sto facendo male. Io sono felice di essere al Milan. Mi piacerebbe giocare di più, ma tutto dipende da come mi alleno. Poi ovviamente la decisione spetta al mister. Non stiamo facendo bene in questo momento, speriamo che arrivino presto tempi migliori".

In chiusura Locatelli ha ricordato Mario Pasalic: "Avevo un bel rapporto con lui, l'ho aiutato anche ad imparare l'italiano. Se i suoi amici volevano la mia maglia? Sì, ma non pensavo di essere così famoso in Croazia...(sorride, ndr)".