Milan, a San Siro arriva il Bologna

Ac Milan

Questa sera, alle ore 20:45, scenderanno in campo Milan e Bologna, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18. E' essenziale vincere, è necessario portare a casa 3 punti che ormai sembrano quasi essere pura "utopia". Sì, perché il Milan sta facendo davvero fatica, non riesce a giocare con tranquillità, non riesce ad avere un'identità di gioco, appare a tratti noioso e eccessivamente lento.

Probabilmente, come già dichiarato da Mister Gattuso, che è pronto a ritornare a San Siro ma come allenatore, è una questione psicologica, di testa, un problema che i ragazzi devono per forza superare. I tifosi, dopo una campagna faraonica di 250 milioni, si aspettavano sicuramente di più, i rossoneri hanno nove punti in meno della scorsa stagione, dove la squadra, seppur limitata tecnicamente, dava tutto in campo. Per pura coincidenza, proprio contro il Bologna, gli uomini dell'ex tecnico rossonero Vincenzo Montella, un anno fa, al Dall'Ara, erano riusciti a vincere la partita giocando per una mezz'ora in nove uomini. E' questo che molto probabilmente manca al gruppo di Gattuso, che di tenacia e grinta sembra non saperne. Recente il clamoroso pareggio "last minute" in casa del Benevento, con il gol del secondo portiere dei sanniti Brignoli. I rossoneri hanno regalato alla squadra campana il primo storico punto in A. Giovedi il diavolo, qualificato ai sedicesimi di EL, è stato sconfitto per 2-0 in casa del Rijeka. Una sconfitta già dimenticata, visto che sono scese in campo molte riserve e diversi giovani, ai quali Gattuso ha voluto dare un po' di minuti. Come già detto in precedenza, il Milan deve ritornare necessariamente a vincere davanti ai propri tifosi che non gioiscono in casa dal 20 Settembre.

Per quanto riguarda la formazione rossonera, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso starebbe pensando di ritornare al 4-3-3, la difesa a 3 non ha dato i risultati previsti. In porta il solito Donnarumma, i due centrali saranno probabilmente Bonucci e Musacchio, quest'ultimo favorito su Zapata; basso a destra Abate, a sinistra Rodriguez. Cabina di regia affidata a Montolivo che è in vantaggio su Biglia, supportato dalle due mezzali Kessie e Bonaventura. Tridente offensivo formato da Suso, Kalinic e Borini.