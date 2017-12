Milan - Bologna in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (20.45)

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Milan - Bologna. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il match di San Siro. Calcio d'inizio ore 20,45- Restate con noi!

Dopo il pareggio beffa di Benevento, il Milan deve forzatamente accelerare il ritmo perchè la classifica piange.

Gattuso arriva dal pareggio di domenica scorsa e dalla sconfitta a Fiume. Dunque non può assolutamente sbagliare il debutto casalingo contro il Bologna.

Dall'altra parte il Bologna è stato capace di arrampicarsi nella parte sinistra della classifica, ovvero uno spareggio per il settimo posto.

Roberto Donadoni ritroverà per la diciassettesima volta il Milan da allenatore avversario.

Conferma in avanti per Kalinic assieme a Suso e Borini, Kessie, Montolivo e Bonaventura al centro. In difesa Abate, Musacchio, Bonucci e Rodriguez. In porta Donnarumma.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "L'emozione più importante è riuscire a vincere questa partita, sono concentrato su questa gara.Domani abbiamo bisogno del nostro pubblico, spero non ci sia contestazione. Spero che avremo lo stadio dalla parte nostra, i ragazzi ne hanno bisogno".

Donadoni: "Al di là di quello che il Milan può essere in questo momento, dobbiamo concentrarci molto su di noi, di come riusciremo ad interpretare la partita. Dobbiamo correre, essere convinti e decisi, di andare sulle seconde palle con grande determinazione".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Bologna

Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, Maietta, Masina, M’Baye, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Nagy, Pulgar, Taider.

Attaccanti: Destro, Falletti, Krejcì, Okwonkwo, Palacio, Petkovic, Verdi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini.

Indisponibili: Calhanoglu, Gomez, Conti

Squalificati: Romagnoli

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Maietta, De Maio, Masina; Taider, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Palacio. Allenatore: Donadoni

Indisponibili: Gonzalez, Di Francesco, Avenatti

Squalificati: Poli

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

70° sfida in Serie A a San Siro tra le due squadre: il Milan ha vinto 39 incontri, 13 sono invece i successi del Bologna, completano 17 pareggi.

Solo una sconfitta per il Milan nelle ultime 15 partite di campionato contro il Bologna, con i rossoneri vincenti in 10 occasioni.

Donadoni ha perso dieci volte contro il Milan pareggiando in due occasioni e vincendo quattro partite.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol al Bologna in Serie A (215).

