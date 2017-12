Milan - Segnali di ripresa, ma la strada è ancora lunga -acmilan.com

Finalmente! Ieri sera il Milan, dopo quasi tre mesi, è tornato a vincere a San Siro in campionato contro il Bologna, grazie ad una doppietta di Jack Bonaventura. Gattuso, non solo deve ringraziare il numero cinque rossonero, ma anche Gigio Donnarumma il quale ha salvato nel finale il risultato con una bella parata su Taider. Prima vittoria sulla panchina del Milan per Ringhio: con la scossa che ha portato l'ex tecnico della Primavera milanista, il club rossonero è tornato al successo. Ma guai a dire che il Milan è uscito dal tunnel: la strada per uscire dal momento difficile è ancora lunga, ma qualche segnale confortante è arrivato.

acmilan

LE NOVITA' TATTICHE

Dicevamo che qualche segnale confortante, anche a livello di gioco, si è notato: con il 4-3-3 si sono visti dei miglioramenti rispetto al recente passato, ma non solo, la difesa a quattro ha portato i suoi frutti, come si è visto ieri e come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il nuovo Milan targato Gattuso ha giocato maggiormente in verticale, con più pressione sul portatore di palla avversario, ritmo più alto e ha variato le soluzioni offensive, con tagli e inserimenti frontali alternati agli aggiramenti sulle fasce. Un nuovo modulo che probabilmente potrebbe portare (finalmente) i suoi frutti al Milan? Speriamo.

Menzione speciale per Giacomo Bonaventura, il quale sembra rinato sotto la gestione Gattuso, infatti il centrocampista marchigiano sembra un altro giocatore rispetto a qualche settimana fa. Il grande amore tra l'ex Atalanta e Vincenzo Montella non è mai sbocciato, invece ora Bonaventura sta scendendo in campo con tutt'altro spirito ed anche le sue prestazioni sono nettamente migliori, come si è visto ieri: una doppietta che ha regalato al Milan una vittoria molto importante per il morale, ma soprattutto per la classifica, mentre tutte le altre squadre hanno pareggiato, i rossoneri hanno vinto e hanno guadagnato il settimo posto in classifica che vale l'Europa League. Anche Montolivo ha sfoggiato una buona prestazione.

acmilan

Il Milan è tornato già al lavoro in vista del match di Coppa Italia di mercoledì contro il Verona. Non una gara da sottovalutare. Ieri i rossoneri hanno mostrato un ottimo atteggiamento e grande voglia di fare, anche se non è mancata la sofferenza.