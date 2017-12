Milan, le ultime da Milanello: il bollettino medico e i convocati per il match di Coppa Italia

acmilan.com

Il Milan è tornato al lavoro dopo il prezioso successo di domenica scorsa contro il Bologna. Una vittoria che mancava da troppo tempo per i rossoneri che hanno conquistato punti preziosi verso la rincorsa al quarto posto.

Ma è tempo di pensare alla sfida di Coppa Italia di domani contro l'Hellas Verona: secondo i colleghi di Sky Sport , Gattuso opterà ancora per il 4-3-3 visto contro la squadra di Donadoni, con Gigio Donnarumma in porta, in difesa Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo il tecnico del Milan confermerà in blocco Kessie, Montolivo e Bonaventura ed in avanti spazio a Suso, André Silva e Patrick Cutrone. Sono tante le notizie che sono arrivate da Milanello: dall'allenamento odierno ai convocati, fino al classico bollettino medico. Andiamo a scoprirle!

L'ALLENAMENTO ODIERNO

Ritrovo alle 14.30 per i rossoneri a Milanello, dove hanno svolto la rifinitura in vista della gara di Coppa Italia (ottavi di finale) che vedrà il Diavolo impegnato contro il Verona mercoledì alle 20.45 a San Siro. In campo alle 15.30, la squadra ha iniziato la prima fase del lavoro con una serie di esercizi atletici, al termine dei quali è subentrata subito la parte tecnico-tattica: divisi in gruppi per reparto, i giocatori hanno effettuato una serie di esercitazioni su quelle che potranno essere alcune potenziali situazioni di gioco da affrontare. La sessione è terminata con la consueta partitella su campo ridotto.

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Kessie, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

IL BOLLETTINO MEDICO

SU BIGLIA - "Ha riportato alla vigilia di domenica un trauma distorsivo alla caviglia destra, il dolore gli ha impedito di giocare e ad essere a disposizione per domenica. La situazione è in miglioramento, vediamo nelle prossime ore".

SU CALHANOGLU - "Hakan sta bene, ha iniziato ad allenarsi in maniera individualizzata ad alta intensità e speriamo a breve di vederlo con la squadra".

SU STORARI - "Ha avuto un problema al polpaccio dopo la gara giocata in Europa League giovedì scorso, anche lui è in miglioramento ma anche per lui dobbiamo vedere nelle prossime ore".

SU MAURI - "Ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra il primo dicembre: è una distorsione di II grado, di una certa importanza. Siamo a 12 giorni, sta procedendo bene nel senso che ha ricominciato a correre, ma è prematuro sapere quando rientrerà in gruppo".

SUI PROBLEMI ALLA CAVIGLIA PER KESSIE E BORINI - "Oggi si alleneranno e sono a disposizione".

SU CONTI - "Sono quasi passati 3 mesi dall'intervento chirurgico, siamo molto soddisfatti di come sta procedendo la riabilitazione: ora entriamo nel mese più importante, tra il 3° e 4° mese il ginocchio può essere sollecitato in maniera più importante e in base alle risposte del ginocchio valuteremo il prosieguo della riabilitazione stessa".

