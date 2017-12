Milan: ecco gli ottavi di Coppa Italia

Ac Milan

Il Milan è pronto ad affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Hellas Verona, che domenica, alle 12:30, ospiterà al Bentegodi il diavolo, per la 17esima giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri sono reduci da una bella vittoria in casa contro gli uomini di Donadoni. Vittoria casalinga che mancava ormai dal lontano 20 settembre, quando gli uomini dell'ex allenatore Vincenzo Montella batterono per 2-0 la Spal di Mister Semplici. Poi il declino rossonero che ha portato all'esonero del tecnico campano il 27 Novembre, con la panchina che è stata affidata ad una vecchia gloria rossonera, l'allenatore della primavera Gennaro Gattuso. L'ex centrocampista, che con la maglia del Milan ha vinto tutto, è stato chiamato dalla società per ridare quella vitalità, quel senso di attaccamento alla maglia, che sembrava ormai perso. Il cammino dell'allenatore calabrese non è iniziato nel migliore dei modi, causa il clamoroso pareggio all'ultimo minuto in casa del Benevento. Poi la squadra si è ripresa e domenica ha dato grande prova di forza, battendo il Bologna per 2-1, regalando il sorriso ai 40.000 tifosi ma in particolare a Gattuso stesso che, alla fine della partita, ha riunito tutto il gruppo intorno a sé.

"Ringhio" deve ancora lavorare molto, in particolare sulla testa dei ragazzi, visto che domenica hanno sofferto molto dopo il secondo gol di Bonaventura. C'è da lavorare anche molto sulla difesa che non si è mostrata del tutto solida. Il Milan è dunque pronto ad affrontare il Verona per raggiungere i quarti di finale, cercando di arrivare in fondo a questo torneo, magari di vincerlo, visto che manca dal lontano 2003.

E' previsto del turnover. Gattuso farà giocare alcune riserve per dare loro minuti, in particolare Calhanoglu, nuovamente disponibile. Il modulo dovrebbe essere quello visto domenica sera: il 4-3-3. In porta, spazio a Storari. I due centrali difensivi saranno Paletta e Zapata, sulle fasce Abate ed Antonelli. Cabina di regia affidata al solito Montolivo, supportato dalle due mezzali Zanellato e Locatelli. Tridente offensivo formato da Borini, Cutrone e Calhanoglu.