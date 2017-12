Milan, le ultime da Milanello: di nuovo in campo per preparare la trasferta di Verona

fonte: acmilan.com

Il Milan è tornato in campo dopo la vittoria di ieri sera contro l'Hellas Verona. Un successo che ha consentito ai rossoneri di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter il 27 dicembre. La squadra di Gattuso è già al lavoro per preparare la sfida di campionato sempre contro gli uomini di Pecchia, ma questa volta al Bentegodi domenica a pranzo. Ma andiamo a vedere su cosa si è focalizzato l'allenatore milanista.

IL COMUNICATO

Archiviata la bella vittoria contro il Verona, con il conseguente approdo ai quarti di finale di TIM Cup - dove il 27 dicembre i rossoneri affronteranno l’Inter in una sorta di Derby "natalizio" -, la squadra ha ripreso in mattinata gli allenamenti. Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici impegnati contro l'Hellas, tutti gli altri in campo sul centrale. Attivazione muscolare nella prima fase dell’allenamento, corsa con cambi di ritmo e serie di scatti sul breve, poi subito lavoro tecnico basato su esercitazioni sul possesso palla ad alta intensità. La sessione è terminata con la consueta partitella su campo ridotto. Calhanoglu, che ha ripreso la sua attività in maniera graduale, in gruppo.



Tutti i rappresentati del nostro Settore Giovanile si troveranno a San Siro alle 17.00, quando è prevista la festa di Natale per i 320 ragazzi e ragazze che fanno parte delle formazioni giovanili rossonere. A loro e a tutti i collaboratori impegnati nell’importante lavoro con i giovani, un cordiale e affettuoso augurio di Buon Natale!



Inizierà il lavoro in ottica trasferta di Verona: la partita si giocherà alle 12.30, per questo la squadra si troverà a Milanello alle 9.30 per il "brunch", mentre l'allenamento comincerà alle 12.00.