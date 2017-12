Google Plus

Milan, Calabria rinnova fino al 2022 acmilan

Alla festa di Natale del settore giovanile del Milan, Fassone, presente all'evento, ha concluso il suo discorso con una frase inaspettata: "Ho pensato anche ad una sorpresa per tutti voi, io e Mirabelli abbiamo trovato l'accordo per il rinnovo di Calabria, rimarrà qui per altri 4 anni e mezzo".

Il giovane terzino ha rinnovato con il club di via Aldo Rossi fino al 2022. Calabria è un importante componente della rosa di Gattuso.

IL COMUNICATO DEL MILAN

Calabria-Milan: avanti insieme. Davide ha ufficialmente rinnovato il suo contratto in rossonero. Ecco il testo del comunicato: AC Milan comunica che Davide Calabria ha rinnovato il proprio contratto economico con il Club fino al 30 giugno 2022.