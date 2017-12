Milan, le ultime verso l'Hellas Verona

acmilan.com

Il Milan domani a pranzo sarà impegnato sul campo del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Dopo l'ottima vittoria di mercoledì sera in Coppa Italia proprio contro gli scaligeri, i rossoneri hanno la necessità di continuare la striscia positiva per continuare la rincorsa verso il quarto posto.

Secondo i colleghi di Sky Sport, Gattuso ha due dubbi per la gara di domani. Davide Calabria dovrebbe vincere il duello con Abate per la corsia di destra, mentre Fabio Borini è in vantaggio su Patrick Cutrone per una maglia nel tridente offensivo. Per il resto l'allenatore del Milan confermerà la squadra scesa in campo in Coppa Italia visto che, aveva schierato gran parte dei titolari anche nella partita di mercoledì. A centrocampo nuova esclusione per Biglia, mentre in difesa torna titolare Romagnoli. Ritorna tra i convocati Calhanoglu.

I CONVOCATI

Terminata la rifinitura a Milanello è stato diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per Verona-Milan di domenica alle 12.30. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3) - Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura, Suso, Kalinic, Borini.