Hellas Verona - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Buongiorno cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di Hellas Verona - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il lunch match della 17esima giornata di Serie A. Restate con noi!

Il Milan fa visita all'Hellas Verona quest'oggi alle 12.30 solamente dopo quattro giorni dalla sfida di Coppa Italia.

Una gara importantissima per i rossoneri che devono dare continuità ai risultati ottenuti in questa settimana per cercare di risalire la classifica.

Gattuso schiererà di nuovo i suoi uomini con il 4-3-3 e cambierà due uomini rispetto al 3-0 di mercoledì sera in Coppa Italia. Tridente composto da Suso, Kalinic e Borini. In difesa Calabria dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Abate.

Dall'altra parte l'Hellas vuole riscattarsi dopo il pareggio subito negli ultimi minuti della scorsa partita contro la Spal e trovare punti importanti per la classifica.

Migliorano le condizioni di Pazzini che contro la sua ex squadra potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Purtroppo sarà out Fares, fermo per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Arbitrerà Orsato.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pecchia: "Dispiace aver raccolto pochi punti in casa, anche se avremmo meritato di più perché la prestazione c’è sempre stata. Abbiamo bisogno della città e dei tifosi. Se noi sapremo offrire una prestazione di valore sono convinto che lo stadio saprà".

Gattuso: "Partita completamente diversa. In casa loro lo stadio spinge tanto e al Bentegodi è sempre difficile. La nostra storia dice che è un campo maledetto e facciamo sempre una fatica pazzesca. Sarà diversa da mercoledì e sarà molto, molto, difficile".

CONVOCATI

Verona

. Nicolas

2. Romulo

4. Laner

5. Zuculini B.

7. Verde

8. Fossati

9. Kean

10. Cerci

11. Pazzini

12. Caracciolo

14. Zuculini F.

17. Silvestri

21. Lee

23. Calvano

24. Bessa

26. Caceres

27. Valoti

28. Ferrari

37. Bearzotti

40. Coppola

69. Souprayen

75. Heurtaux

77. Buchel

97. Felicioli

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (4-3-1-2): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci. A disposizione: Silvestri, Coppola, Heurtaux, Bearzotti, Felicioli, Laner, Buchel, Zuculini, Fossati, Calvano, Kean, Valoti.Allenatore: Pecchia

Milan (4-3-3) G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini. A disposizione: Storari, Antonio Donnarumma, Zapata, Paletta, Musacchio, Antonelli, Abate, Locatelli, Biglia, Calhanoglu, André Silva, Cutrone.

Indisponibili: Conti, Gustavo Gomez, José Mauri.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Nelle ultime cinque partite giocate a Verona entrambe le squadre hanno trovato il gol, mettendo a segno 15 reti.

Rossoneri ancora imbattuti nei primi 15 minuti di gara.

Il bilancio tra le due squadre è in equilibrio grazie ai nove successi per parte e agli otto pareggi a Verona.

l Verona ha già incontrato due volte Gattuso da allenatore, entrambe nella scorsa stagione quando il tecnico rossonero sedeva sulla panchina del Pisa. Entrambi gli incroci sono terminati in parità, con i risultati di 0-0e di 1-1.

Biglia ha trovato la sua prima rete in Serie A, con la maglia della Lazio al Bentegodi nel dicembre del 2013

