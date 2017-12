Milan, è iniziato il ritiro punitivo: le ultime

acmilan.com

Il Milan ha iniziato quest'oggi il ritiro punitivo voluto da Fassone e Mirabelli dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa contro l'Hellas Verona per 3-0 annullando anche la cena di Natale prevista per ieri sera.

Il ritiro, ufficialmente fino a data da destinarsi, ma probabilmente sarà fino alla partita con l'Atalanta. I rossoneri si sono ritrovati oggi dopo pranzo per il primo allenamento in vista della sfida di sabato a San Siro contro gli uomini di Gasperini la quale sarà una partita da non fallire se no il Milan rischia di veder deragliare nel nulla l'ennesimo campionato. In questi giorni l'obiettivo di Gattuso è molto chiaro: compattare, unire, spronare il gruppo, trovando quella serenità che tanto manca: "Dobbiamo uscirne tutti insieme per non affondare" avrebbe detto ai suoi giocatori.

MILANELLO REPORT

Appuntamento alle 14.30 negli spogliatoi di Milanello per iniziare il ritiro in preparazione dei prossimi impegni che vedranno il Milan affrontare sabato 23 l’Atalanta - nella penultima giornata del girone di andata del campionato - e mercoledì 27 l’Inter nei quarti di finale di TIM Cup.

INIZIO IN PALESTRA

La squadra ha iniziato l’allenamento in palestra, dove tutti i giocatori si sono trattenuti per circa un’ora per effettuare lavoro di attivazione muscolare. Macchine e lavori specifici per i singoli prima di uscire sul campo.

TECNICA E TATTICA

Terminata la parte di attività svolta all’interno, la squadra si è spostata sul campo centrale, attesa da Mister Gattuso per iniziare il lavoro tecnico-tattico. Prima del via ancora un po’ di impegno atletico atto alla mobilità: corsa blanda alternata da esercizi di stretching e corsa skippata. Terminata la parte fisica, divisi in 3 gruppi e distribuiti su tutta l’ampiezza del campo, spazio a esercizi di tecnica: passaggi con cambio di postazione e tiri in porta, poi è cominciata la parte tattica della sessione. Due squadre, a tutto campo, i rossoneri hanno provato varie situazioni di gioco. Infine, partitella su metà campo.

MERCOLEDÌ 20

Doppia seduta prevista per la giornata di mercoledì, alle 10.30 di mattina e alle 15.00 del pomeriggio.

IL BOLLETTINO MEDICO

Come ogni martedì, Dottor Melegati, ha parlato dei due giocatori infortunati rossoneri che non si stanno ancora allenando in gruppo e stanno procedendo con i rispettivi recuperi, ovvero Conti e Mauri.

CONTI

"Sta recuperando. Siamo a tre mesi e due settimane. Siamo un po’ più avanti del normale però nel suo caso dobbiamo essere molto cauti e seguire un programma definito".

MAURI

"Sta recuperando bene dalla distorsione alla caviglia, sta andando bene. Siamo a poco più di due settimane dall’infortunio. Inizialmente è stato molto fastidioso per lui. Oggi uscirà per una fase di recupero sul campo. Contiamo di riconsegnarlo alla squadra nel giro di pochi giorni".

Fonte: acmilan.com