Calhanoglu-Musacchio, occasione per far ricredere gli scettici del mercato

L'allenatore è stato cambiato, ma i risultati in casa Milan ancora faticano, molto, a farsi vedere. Normale che a questo punto a finire nel mirino di critica e tifosi siano i giocatori, soprattutto quelli arrivati nel corso di un'estate diversa dalle ultime vissute dalle parti di Milanello. Investimenti e tanti nuovi volti per cercare una svolta che a oggi ancora non sembra intravedersi. Tra i tanti nuovi arrivi ci sono stati anche quelli di Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio.

Il turco, preso dal Bayer Leverkusen, intrigava e non poco i tifosi del Milan, soprattutto per la sua abilità sui calci da fermo, virale su You Tube con diversi video che collezionavano tutte le punizioni calciate in maniera perfetta da Calhanoglu. Al Milan, però, aspettano ancora di vedere tutte le qualità del classe '94. Doti che non vengono messe in dubbio dall'ambiente, come ha confermato di recente anche Gattuso in conferenza stampa, ma che fino ad ora sono rimaste nascoste. Tante panchine, qualche intoppo fisico, voci di mercato, per Calhanoglu il bilancio dei primissimi mesi in Italia non può essere positivo. Contro l'Atalanta, però, complice anche l'assenza di Suso, Gattuso sembra pronto a puntare su di lui dal primo minuto. Esterno del 4-3-3 o trequartista dietro a due punte è ancora da capire, quello che sembra essere sicuro è che Calhanoglu avrà l'occasione di iniziare a dimostrare tutto il proprio talento.

Discorso simile per Musacchio, preso in estate dal Villarreal. Nei piani di Montella doveva comporre con Bonucci e Romagnoli la linea a tre davanti a Donnarumma, ma l'esperimento è naufragato. Con Gattuso si è tornati a giocare con due centrali di difesa e l'argentino è così retrocesso in panchina e in alcune gare gli è stato preferito Zapata. Eppure in Liga, Musacchio aveva mostrato una continuità importante e prestazioni di buonissimo livello. Anche lui sembra essere in qualche modo in balia di una situazione tanto difficile quanto forse inattesa alcuni mesi fa. Contro l'Atalanta Romagnoli sarà squalificato e al fianco di Bonucci potrebbe toccare proprio a lui. Il ballottaggio è con Zapata, ma se Gattuso puntasse alla fine su Musacchio, per l'argentino arriverebbe l'opportunità di iniziare a far ricredere chi lo indica come acquisto superfluo e inutile per questo Milan.