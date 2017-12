Milan, verso l'Atalanta: Gattuso ne convoca 23

www.acmilan.com/it

Domani sera il Milan è atteso da un impegno difficile: infatti a San Siro arriverà l'Atalanta. Una partita da non fallire per i rossoneri che, reduci dalla disfatta di Verona, dovranno battere a tutti i costi i nerazzurri di Gasperini per evitare di sprofondare ancora di più in classifica.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Data la squalifica di Suso, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata a Verona, contro l'Atalanta dovrebbe giocare Borini largo sulla destra. Cutrone partirà dalla sinistra. Dunque Gattuso opterà per un 4-3-3 atipico che spesso si trasformerà in 4-4-2. Hakan Calhanoglu, non essendo ancora al cento per cento, partirà dalla panchina per poi, eventualmente, subentrare. Il giocatore turco non indossa la maglia da titolare in una gara di Serie A dal 5 novembre. Invece a sostituire l'altro squalificato, ovvero Alessio Romagnoli, dovrebbe essere Zapata che, al momento, è in vantaggio rispetto ai diretti concorrenti. Al centro, l'ex allenatore della Primavera milanista potrebbe schierare dal primo minuto Lucas Biglia e Riccardo Montolivo, con l'argentino in posizione di regista e il numero 18 nel ruolo di mezz'ala.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Biglia; Borini, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Conti, Mauri

Squalificati: Romagnoli, Suso

Ma andiamo a scoprire i convocati per domani.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Al termine dell'allenamento della vigilia, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per Milan-Atalanta, in programma sabato alle 18.00 a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva.