Milan - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Atalanta, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Michael Fabbri.

QUI MILAN

Il bruciante KO di Verona è stato presumibilmente il punto più basso mai toccato dai rossoneri nelle stagioni recenti - già di per sé tutt'altro che esaltanti. Tutto ciò che di positivo aveva lasciato il successo sul Bologna in casa - comunque anch'esso arrivato tra mille sofferenze - è stato quasi dimenticato dall'ambiente.

Dimenticato sì, ma in maniera lecita. Allora la società, dopo aver preso accordi col tecnico Gattuso, ha deciso di assumere la misura del ritiro punitivo per tutta la squadra, giustificata poi dalla dirigenza, ed in particolare da Fassone, nel corso della settimana, con delle dichiarazioni piuttosto forti.

Nemmeno la situazione tecnica, per i milanesi, è semplice. Le assenze di Suso e Romagnoli - fra i migliori per rendimento in quest'annata - per squalifica oggi si faranno sentire (in particolare, è difficile immaginare un Diavolo senza lo spagnolo). Sempre out dai convocati per il match ci sono Conti e José Mauri, infortunati.

Gennaro Gattuso, nel suo 4-3-3, ha diversi dubbi. Davanti a Donnarumma, ad esempio, c'è da capire chi la spunterà nei ballottaggi Abate-Calabria sulla destra e Zapata-Musacchio al centro, completando il reparto con Bonucci e Rodriguez. A centrocampo dovrebbero essere confermati Kessié, Montolivo e Bonaventura, mentre in attacco dovrebbe essere Calhanoglu - per cui si è parlato di "rilancio" in settimana - e non Cutrone a fare reparto con Borini e Kalinic.

QUI ATALANTA

Aldilà delle aspettative iniziali, i nerazzurri stanno vivendo una stagione molto simile a quella dei loro odierni avversari: entrambe le compagini hanno vinto il proprio girone in Europa League ed hanno totalizzato 24 punti, anche se con mille sfaccettature diverse: ad esempio, nell'ultima giornata è arrivato per loro un roboante 3-3 contro la Lazio.

Quasi in sordina, c'è da dire che anche quest'anno la Dea si sta comportando bene: Gasperini oggi si trova ad affrontare una sorta di spareggio per l'Europa, come ha confermato lui stesso in conferenza stampa, ma è anche fiducioso dei propri mezzi, anche dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Sassuolo di mercoledì.

Per la gara di oggi, il tecnico ex Genoa si trova costretto a fare a meno di Palomino per un problema al ginocchio; in dubbio c'è anche Cornelius, uscito un po' acciaccato dall'impegno infrasettimanale di cui sopra. Petagna - intervistato di recente - è pronto però a sostituirlo al centro dell'attacco.

Gian Piero Gasperini, alle spalle della punta appena citata ex di giornata, dovrebbe optare per Ilicic - che "studia da Re" - e il Papu Gomez nel solito 3-4-2-1. Andando a ritroso, sulla linea mediana dovrebbero poi agire Hateboer, Cristante, Freuler (o De Roon) e Spinazzola, mentre in difesa è obbligato il trio con Toloi, Caldara e Masiello. In porta c'è Berisha.

STATISTICHE E CURIOSITA'

Diversi gli ex che oggi potrebbero essere della partita, oltre a Petagna: ci riferiamo a Paletta, Kessié, Montolivo e Bonaventura da un lato, mentre a Cristante dall'altro. Proprio l'ex Benfica andò in gol per i padroni di casa nell'ultima vittoria del Milan in casa contro l'Atalanta, nel 2013-2014, in una gara terminata sul risultato di 3-0: da allora i bergamaschi sono sempre usciti imbattuti dalle trasferte contro questo avversario. Nella scorsa stagione, i due confronti fra queste compagini sono terminate sui risultati di 0-0 (il 17 dicembre 2016) e 1-1 (il 13 maggio 2017).