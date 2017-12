Milan, a San Siro arriva l'Atalanta

acmilan.com

Alle 18:00, allo stadio San Siro di Milano, scenderanno in campo Milan e Atalanta, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18. E' necessaria la vittoria per i rossoneri, servono i 3 punti per dare un segnale di ripresa ai tifosi, delusi dalle troppe sconfitte in questa stagione. Gli uomini di Gattuso sono reduci da una brutta sconfitta per 3-0 in casa del Verona.

Coloro che erano stati sconfitti in Coppa Italia con lo stesso risultato, hanno rifilato al Milan un tris che ha fatto davvero male. I rossoneri hanno dimostrato ancora una volta quanto siano ancora deboli psicologicamente, non riuscendo a reagire ai gol avversari. Poi, tanti altri problemi come la difesa che non è riuscita ad opporsi alle ripartenze avversarie e che non ha coperto bene tutti li spazi, permettendo alla squadra di Pecchia di inicidere per ben tre volte. Colpa anche di un centrocampo troppo statico e che, come la difesa, non ha ancora imparato a muoversi correttamente. Altro problema è il poco cinismo lì davanti: gli attaccanti rossoneri creano, producono tante occasioni da gol, ma non riescono mai a fare gol. Problema da risolvere immediatamente, visto che non ci si potrà affidare fino a fine stagione dei gol dei centrocampisti e dei difensori. Milan che crea sempre tanto ma che manca di pragmatismo e cinismo. Servirà dunque, una partita di grandissimo spessore contro i bergamaschi. Il diavolo dovrà cercare di esporre un bel gioco, fluido, epicureo, ma allo stesso tempo dovrà necessariamente far gol, per dare anche un maggior conforto agli attaccanti rossoneri.

Per quanto riguarda la formazione rossonera, Gennaro Gattuso dovrebbe riproporre il 4-3-3 usato a Verona; questa volta il tecnico calabrese non avrà a disposizione Suso e Romagnoli: il primo espulso nella scorsa partita, il secondo diffidato. In porta il solito Donnarumma, coppia centrale formata da Zapata e Bonucci, sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Calabria e Rodriguez. Cabina di regia affidata a Montolivo che è in vantaggio su Lucas Biglia, le due mezzali saranno Kessié e Bonaventura. Tridente offensivo formato da Borini, Kalinic e il giovane Cutrone, al momento in vantaggio su Calhanoglu.