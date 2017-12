Serie A, Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

Svelate dai due tecnici i nomi dei ventidue giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto. A San Siro va in scena Milan-Atalanta, un match non semplice per i rossoneri che cercano una rinascita dopo la sconfitta di Verona.

Nonostante le tante chiacchiere della vigilia, Gennaro Gattuso, conferma Nikola Kalinic come punta del suo tridente. Ai suoi lati Borini e Cutrone, che prende il posto dello squalificato Suso. Terzetto di centrocampo confermatissimo con Kessie, Montolivo e Bonaventura, il più in forma dei rossoneri.

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone. All. Gattuso

Risponde con un modulo quasi speculare l'Atalanta. Gasperini sorprende tutti e lascia in panchina l'uomo del momento a Bergamo, Josip Ilicic. Lo sloveno lascia il posto a De Roon, che si schiera a centrocampo assieme a Freuler, con Cristante avanzato sulla linea del Papu Gomez. Prima punta, come sempre, Andrea Petagna.

(3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante, Gomez; Petagna. All. Gasperini